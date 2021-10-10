9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Англия на выезде обыграла Андорру (5:0).
Матч обсуживала украинская бригада судей во главе с Катериной Монзуль.
Голы забили: Чилуэлл, 17. Сака, 40. Абрахам, 59. Уорд-Праус, 80. Грилиш, 86.
Андорра – Англия – 0:5. Как отсудила Монзуль? Видео голов и обзор матча
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Англия).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Англия).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Англия).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Англия).
Источник — Sport.ua
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