Под присмотром Монзуль. Англия на выезде разгромила Андорру

В матче отбора ЧМ-2022 сборная Англии на выезде разобралась с Андоррой со счетом 5:0.

Примечательным этот матч является из-за того, что на нем работала украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей помогали Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Впервые в истории сборная Англии играла при судействе женщины-арбитра.

Монзуль показала 4 желтые карточки и назначила пенальти, который Уорд-Праус не реализовал, но сыграл на добивании.

Группа I

Андорра - Англия 0:5

Голы: Чилвелл, 17, Сака, 40, Абрахам, 60, Уорд-Праус, 79, Грилиш, 86

Андорра: Гомес, Х.Рубио, К.Гарсия (Лима, 31), Валес, Ловера, М.Гарсия, Мартинес (Алаж, 64), Ребес, Вийера, Й.Рубио, Санчес (Фернандес, 64)

Англия: Джонстон, Триппьер, Стоунз (Томори, 60), Коади, Чилвелл, Уорд-Праус, Лингард (Маунт, 73), Фоден, Сака, Санчо (Грилиш, 73), Абрахам (Уоткинс, 80)

Венгрия - Албания 0:1

Гол: Броха, 80

Польша - Сан-Марино 5:0

Голы: Свидерски, 10, Бролли, 20 (в свои ворота), Кендзера, 50, Букса, 84, Пентек, 90

1. Англия - 19 (7 матчей)

2. Албания - 15 (7)

3. Польша - 14 (7)

4. Венгрия - 10 (7)

5. Андорра - 3 (7)

6. Сан-Марино - 0 (7)