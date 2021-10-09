Андорра
0 : 5
Англия
09.10.2021, FT

Под присмотром Монзуль. Англия на выезде разгромила Андорру

Украинка обслужила матч отбора ЧМ-2022

  • 09.10.2021 23:40
  • 1151 просмотр
  • 0 комментариев
Под присмотром Монзуль. Англия на выезде разгромила Андорру
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 сборная Англии на выезде разобралась с Андоррой со счетом 5:0.

Примечательным этот матч является из-за того, что на нем работала украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей помогали Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Впервые в истории сборная Англии играла при судействе женщины-арбитра.

Монзуль показала 4 желтые карточки и назначила пенальти, который Уорд-Праус не реализовал, но сыграл на добивании.

Группа I

Андорра - Англия 0:5
Голы: Чилвелл, 17, Сака, 40, Абрахам, 60, Уорд-Праус, 79, Грилиш, 86

Андорра: Гомес, Х.Рубио, К.Гарсия (Лима, 31), Валес, Ловера, М.Гарсия, Мартинес (Алаж, 64), Ребес, Вийера, Й.Рубио, Санчес (Фернандес, 64)

Англия: Джонстон, Триппьер, Стоунз (Томори, 60), Коади, Чилвелл, Уорд-Праус, Лингард (Маунт, 73), Фоден, Сака, Санчо (Грилиш, 73), Абрахам (Уоткинс, 80)

Венгрия - Албания 0:1
Гол: Броха, 80

Польша - Сан-Марино 5:0
Голы: Свидерски, 10, Бролли, 20 (в свои ворота), Кендзера, 50, Букса, 84, Пентек, 90

1. Англия - 19 (7 матчей)
2. Албания - 15 (7)
3. Польша - 14 (7)
4. Венгрия - 10 (7)
5. Андорра - 3 (7)
6. Сан-Марино - 0 (7)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности