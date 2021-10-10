9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Греция на выезде обыграла Грузию (2:0).
Давид Хочолава провел за хозяев поля весь матч, Георгий Цитаишивили остался в резерве.
Голы забили: Бакасетас, 90, Пелкас, 90+5.
Грузия – Греция – 0:2 Хочолава играл, Цитаишвили – нет. Видео голов и обзор
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (Греция).
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тасос Бакасетас (Греция).
Источник — Sport.ua
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