Швеция пытается догнать Испанию, важные победы Шотландии и Греции

Состоялся ряд матчей отбора ЧМ-2022 в группах A, B, C, D и F.
Группа A
Азербайджан - Ирландия 0:3
Голы: Робинсон, 7, 39, Огбене, 90
1. Португалия - 13 (5 матчей)
2. Сербия - 11 (5)
3. Люксембург - 6 (4)
4. Ирландия - 5 (6)
5. Азербайджан - 1 (6)
Группа B
Грузия - Греция 0:2
Голы: Бакасетас, 90, Пелкас, 95
Швеция - Косово 3:0
Голы: Форсберг, 29 (с пен), Исак, 62, Квайсон, 80
1. Испания - 13 (6)
2. Швеция - 12 (5)
3. Греция - 9 (5)
4. Косово - 4 (6)
5. Грузия - 1 (6)
Группа С
Литва - Болгария 3:1
Голы: Ласискас, 18, Черных, 82, 84 - Десподов, 64
1. Италия - 14 (6)
2. Швейцария - 8 (4)
3. Северная Ирландия - 5 (4)
4. Болгария - 5 (6)
5. Литва - 3 (6)
Группа D
Финляндия - Украина 1:2
Голы: Пукки, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34
1. Франция - 12 (6)
2. Украина - 8 (6)
3. Босния - 6 (5)
4. Финляндия - 5 (5)
5. Казахстан - 3 (6)
Группа F
Шотландия - Израиль 3:2
Голы: Макгинн, 30, Дайкс, 57, Мактоминей, 94 - Захави, 5, Даббур, 32
1. Дания - 18 (6)
2. Шотландия - 14 (7)
3. Израиль - 10 (7)
4. Австрия - 7 (6)
5. Фареры - 4 (6)
6. Молдова - 1 (6)
Источник — Sport.ua
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