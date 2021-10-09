Шотландия
3 : 2
Израиль
09.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шотландия – Израиль – 3:2. Победный гол в конце матча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 09.10.2021 23:29
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Шотландия – Израиль – 3:2. Победный гол в конце матча. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Шотландия обыграла Израиль (3:2), забив победный гол в конце матча

Голы забили: Макгин, 30, Дайкс, 57, Мактоминей, 90+4 – Зехави, 5, Даббур, 32.

Шотландия – Израиль – 3:2. Победный гол в конце матча. Видео голов и обзор

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
57' ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Шотландия).
32' ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Израиль).
29' ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
5' ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).

Источник — Sport.ua

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