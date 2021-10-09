9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Шотландия обыграла Израиль (3:2), забив победный гол в конце матча
Голы забили: Макгин, 30, Дайкс, 57, Мактоминей, 90+4 – Зехави, 5, Даббур, 32.
Шотландия – Израиль – 3:2. Победный гол в конце матча. Видео голов и обзор
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Шотландия).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Израиль).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
Источник — Sport.ua
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