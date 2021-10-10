9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Ирландия на выезде обыграла Азербайджан (3:0).
Голы забили: Каллум Робинсон, 7, 39, Чедози Огбене, 90.
Азербайджан – Ирландия – 0:3. Разгром в Баку. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Ирландия).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Ирландия).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Ирландия).
Источник — Sport.ua
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