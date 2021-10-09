9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Швеция переиграла команду из Косово (3:0) и приблизилась к лидеру группы – Испании.
Голы забили: Форсберг, 29 (пен), Исхак, 62, Куайсон, 79.
Швеция – Косово – 3:0. В погоне за Испанией. Видео голов и обзор матча
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Швеция).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
|29'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (Швеция).
Источник — Sport.ua
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