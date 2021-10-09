Сборная Украины одержала первую с сентября 2019 года победу на чужом поле

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1).
Сборная Украины, взяв верх над Финляндией, прервала наконец-то затянувшуюся серию без побед на чужих полях, которая составила 9 матчей (4 ничьи и 5 поражений). Последний раз национальная дружина праздновала викторию на выезде 7 сентября 2019 года, когда со счетом 3:0 разгромила Литву в отборочном турнире чемпионата Европы. К слову, более продолжительную безвыигрышную гостевую серию украинцы имели лишь однажды – в 2001–2004 гг.
Между тем получила продолжение другая гостевая серия украинской сборной, которая достигла «рекордных» 10 игр. Последний сухой матч на чужих полях команда провела два года назад в упомянутом выше поединке с Литвой.
Самые продолжительные безвыигрышные гостевые серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
16 (=7-9)
|
06.10.2001
|
Польша
|
1:1
|
08.09.2004
|
Казахстан
|
2:1
|
9 (=4-5)
|
17.11.2019
|
Сербия
|
2:2
|
09.10.2021
|
Финляндия
|
2:1
|
6 (=2-4)
|
02.06.2007
|
Франция
|
0:2
|
01.06.2008
|
Швеция
|
1:0
|
5 (=1-4)
|
15.03.1994
|
Израиль
|
0:1
|
26.04.1995
|
Эстония
|
1:0
|
4 (=1-3)
|
11.10.1995
|
Словения
|
2:3
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия
|
1:0
|
4 (=3-1)
|
10.10.2018
|
Италия
|
1:1
|
25.03.2019
|
Люксембург
|
2:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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