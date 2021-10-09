Сборная Украины одержала первую с сентября 2019 года победу на чужом поле

Безвыигрышная гостевая серия украинской команды составила 9 матчей

  • 09.10.2021 22:27
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Сборная Украины одержала первую с сентября 2019 года победу на чужом поле
© УЕФА

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1). 

Сборная Украины, взяв верх над Финляндией, прервала наконец-то затянувшуюся серию без побед на чужих полях, которая составила 9 матчей (4 ничьи и 5 поражений). Последний раз национальная дружина праздновала викторию на выезде 7 сентября 2019 года, когда со счетом 3:0 разгромила Литву в отборочном турнире чемпионата Европы. К слову, более продолжительную безвыигрышную гостевую серию украинцы имели лишь однажды – в 2001–2004 гг.

Между тем получила продолжение другая гостевая серия украинской сборной, которая достигла «рекордных» 10 игр. Последний сухой матч на чужих полях команда провела два года назад в упомянутом выше поединке с Литвой.

Самые продолжительные безвыигрышные гостевые серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

16 (=7-9)

06.10.2001

Польша

1:1

08.09.2004

Казахстан

2:1

9 (=4-5)

17.11.2019

Сербия

2:2

09.10.2021

Финляндия

2:1

6 (=2-4)

02.06.2007

Франция

0:2

01.06.2008

Швеция

1:0

5 (=1-4)

15.03.1994

Израиль

0:1

26.04.1995

Эстония

1:0

4 (=1-3)

11.10.1995

Словения

2:3

31.08.1996

Сев. Ирландия

1:0

4 (=3-1)

10.10.2018

Италия

1:1

25.03.2019

Люксембург

2:1

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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