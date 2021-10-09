Сборная Украины одержала первую с сентября 2019 года победу на чужом поле

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1).

Сборная Украины, взяв верх над Финляндией, прервала наконец-то затянувшуюся серию без побед на чужих полях, которая составила 9 матчей (4 ничьи и 5 поражений). Последний раз национальная дружина праздновала викторию на выезде 7 сентября 2019 года, когда со счетом 3:0 разгромила Литву в отборочном турнире чемпионата Европы. К слову, более продолжительную безвыигрышную гостевую серию украинцы имели лишь однажды – в 2001–2004 гг.

Между тем получила продолжение другая гостевая серия украинской сборной, которая достигла «рекордных» 10 игр. Последний сухой матч на чужих полях команда провела два года назад в упомянутом выше поединке с Литвой.

Самые продолжительные безвыигрышные гостевые серии сборной Украины