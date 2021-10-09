Тренер сборной Финляндии: «Не ожидали, что пропустим от Украины так быстро»

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение 1:2 в матче отбора ЧМ-2022 против Украины.

«Украина действовала очень активно. Нам было трудно пробиться сквозь ее защиту, но иногда у нас это получалось. Мы пытались строить свои действия на контратаках, только так нам удавалось лишить соперника контроля».

«Конечно, мы не ожидали, что пропустим так быстро. Ярмоленко все сделал классно».

«Да, ошибки случаются, их следует анализировать и избегать в будущем», - сказал Канерва.