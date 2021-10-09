Самый возрастной в сборной! Андрей Пятов побил рекорд Анатолия Тимощука

37-летний голкипер стал самым старшим игроком в истории сборной Украины

  • 09.10.2021 22:12
  • 2731 просмотр
  • 4 комментария
Самый возрастной в сборной! Андрей Пятов побил рекорд Анатолия Тимощука
© Instagram. Андрей Пятов

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1). 

Андрей Пятов стал самым старшим игроком в истории сборной Украины. Матч против Финляндии он провел в 37 лет 103 дня. Прежний рекорд, принадлежавший Анатолию Тимощуку, Пятов превзошел на 20 дней.

К слову, забив финнам за две недели до своего 32-летия, Андрей Ярмоленко вошел в десятку самых возрастных бомбардиров национальной команды.

Самые возрастные игроки сборной Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

37 лет 103 дня

Андрей ПЯТОВ

09.10.2021

ЧМо

Финляндия (г)

2:1

37 лет 83 дня

Анатолий ТИМОЩУК

21.06.2016

ЧЕф

Польша (н)

0:1

37 лет 58 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

29.02.2012

ТМ

Израиль (г)

3:2

37 лет 34 дня

Вячеслав ШЕВЧУК

16.06.2016

ЧЕф

Сев. Ирландия (н)

0:2

36 лет 338 дней

Александр ГОРЯИНОВ

01.06.2012

ТМ

Австрия (г)

2:3

36 лет 149 дней

Руслан РОТАНЬ

27.03.2018

ТМ

Япония (н)

2:1

35 лет 264 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

19.06.2012

ЧЕф

Англия (д)

0:1

35 лет 36 дней

Олег ЛУЖНЫЙ

10.09.2003

ЧЕо

Испания (г)

1:2

34 года 228 дней

Андрей ДИКАНЬ

29.02.2012

ТМ

Израиль (г)

3:2

34 года 227 дней

Александр КУЧЕР

06.06.2017

ТМ

Мальта (н)

0:1

34 года 118 дней

ЭДМАР

12.10.2014

ЧЕо

Македония (д)

1:0

* на день последнего матча.

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст* 

Игрок

Дата*

Ранг

Соперник

Счет

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

11.06.2012

ЧЕф

Швеция (д)

2:1

34 года 346 дней

Руслан РОТАНЬ

09.10.2016

ЧМо

Косово (д)

3:0

33 года 358 дней

ЖУНИОР МОРАЕС

28.03.2021

ЧМо

Финляндия (д)

1:1

33 года 119 дней

Александр ГОРШКОВ

07.06.2003

ЧЕо

Армения (д)

4:3

33 года 82 дня

ЭДМАР

06.09.2013

ЧМо

Сан-Марино (д)

9:0

32 года 312 дней

Андрей ВОРОНИН

28.05.2012

ТМ

Эстония (н)

4:0

32 года 305 дней

Андрей ГУСИН

12.10.2005

ТМ

Япония (д)

1:0

32 года 68 дней

Анатолий ТИМОЩУК

06.06.2011

ТМ

Франция (д)

1:4

32 года 16 дней

Сергей РЕБРОВ

19.06.2006

ЧМф

Сауд. Аравия (н)

4:0

31 год 351 день

Андрей ЯРМОЛЕНКО

09.10.2021

ЧМо

Финляндия (г)

2:1

* на день последнего гола.

ЧМф – финальный турнир чемпионата мира; ЧМо – отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф – финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо – отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ – товарищеский матч.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 09.10.2021 22:58
    0
    Молодец Пятов. Ошибался сегодня на счёт его
    Ссылка
    Игорь Стецик
    online
    Игорь Стецик, 09.10.2021 22:37
    +3
    Тимощук останні пару років виходив заради "рекордів" і колекції футболок, але аж ніяк не для допомоги збірній
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 09.10.2021 22:30
    +9
    Рад что Андрей забрал рекорд у этого пассажира Тимощука, который поехал на Евро и занял там чужое место, выйдя на замену на 2 минуты в последнем матче.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 09.10.2021 22:19
    +6
    Пятов молодец, выручил пару раз.
    Ссылка
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