Самый возрастной в сборной! Андрей Пятов побил рекорд Анатолия Тимощука

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1).

Андрей Пятов стал самым старшим игроком в истории сборной Украины. Матч против Финляндии он провел в 37 лет 103 дня. Прежний рекорд, принадлежавший Анатолию Тимощуку, Пятов превзошел на 20 дней.

К слову, забив финнам за две недели до своего 32-летия, Андрей Ярмоленко вошел в десятку самых возрастных бомбардиров национальной команды.

Самые возрастные игроки сборной Украины

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 37 лет 103 дня Андрей ПЯТОВ 09.10.2021 ЧМо Финляндия (г) 2:1 37 лет 83 дня Анатолий ТИМОЩУК 21.06.2016 ЧЕф Польша (н) 0:1 37 лет 58 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 29.02.2012 ТМ Израиль (г) 3:2 37 лет 34 дня Вячеслав ШЕВЧУК 16.06.2016 ЧЕф Сев. Ирландия (н) 0:2 36 лет 338 дней Александр ГОРЯИНОВ 01.06.2012 ТМ Австрия (г) 2:3 36 лет 149 дней Руслан РОТАНЬ 27.03.2018 ТМ Япония (н) 2:1 35 лет 264 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 19.06.2012 ЧЕф Англия (д) 0:1 35 лет 36 дней Олег ЛУЖНЫЙ 10.09.2003 ЧЕо Испания (г) 1:2 34 года 228 дней Андрей ДИКАНЬ 29.02.2012 ТМ Израиль (г) 3:2 34 года 227 дней Александр КУЧЕР 06.06.2017 ТМ Мальта (н) 0:1 34 года 118 дней ЭДМАР 12.10.2014 ЧЕо Македония (д) 1:0

* на день последнего матча.

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст* Игрок Дата* Ранг Соперник Счет 35 лет 256 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 11.06.2012 ЧЕф Швеция (д) 2:1 34 года 346 дней Руслан РОТАНЬ 09.10.2016 ЧМо Косово (д) 3:0 33 года 358 дней ЖУНИОР МОРАЕС 28.03.2021 ЧМо Финляндия (д) 1:1 33 года 119 дней Александр ГОРШКОВ 07.06.2003 ЧЕо Армения (д) 4:3 33 года 82 дня ЭДМАР 06.09.2013 ЧМо Сан-Марино (д) 9:0 32 года 312 дней Андрей ВОРОНИН 28.05.2012 ТМ Эстония (н) 4:0 32 года 305 дней Андрей ГУСИН 12.10.2005 ТМ Япония (д) 1:0 32 года 68 дней Анатолий ТИМОЩУК 06.06.2011 ТМ Франция (д) 1:4 32 года 16 дней Сергей РЕБРОВ 19.06.2006 ЧМф Сауд. Аравия (н) 4:0 31 год 351 день Андрей ЯРМОЛЕНКО 09.10.2021 ЧМо Финляндия (г) 2:1

* на день последнего гола.

ЧМф – финальный турнир чемпионата мира; ЧМо – отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф – финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо – отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ – товарищеский матч.