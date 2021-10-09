Самый возрастной в сборной! Андрей Пятов побил рекорд Анатолия Тимощука

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1).
Андрей Пятов стал самым старшим игроком в истории сборной Украины. Матч против Финляндии он провел в 37 лет 103 дня. Прежний рекорд, принадлежавший Анатолию Тимощуку, Пятов превзошел на 20 дней.
К слову, забив финнам за две недели до своего 32-летия, Андрей Ярмоленко вошел в десятку самых возрастных бомбардиров национальной команды.
Самые возрастные игроки сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 103 дня
|
Андрей ПЯТОВ
|
09.10.2021
|
ЧМо
|
Финляндия (г)
|
2:1
|
37 лет 83 дня
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
21.06.2016
|
ЧЕф
|
Польша (н)
|
0:1
|
37 лет 58 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Израиль (г)
|
3:2
|
37 лет 34 дня
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
16.06.2016
|
ЧЕф
|
Сев. Ирландия (н)
|
0:2
|
36 лет 338 дней
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Австрия (г)
|
2:3
|
36 лет 149 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Япония (н)
|
2:1
|
35 лет 264 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
19.06.2012
|
ЧЕф
|
Англия (д)
|
0:1
|
35 лет 36 дней
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
10.09.2003
|
ЧЕо
|
Испания (г)
|
1:2
|
34 года 228 дней
|
Андрей ДИКАНЬ
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Израиль (г)
|
3:2
|
34 года 227 дней
|
Александр КУЧЕР
|
06.06.2017
|
ТМ
|
Мальта (н)
|
0:1
|
34 года 118 дней
|
ЭДМАР
|
12.10.2014
|
ЧЕо
|
Македония (д)
|
1:0
* на день последнего матча.
Самые возрастные бомбардиры сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата*
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
35 лет 256 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
11.06.2012
|
ЧЕф
|
Швеция (д)
|
2:1
|
34 года 346 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
09.10.2016
|
ЧМо
|
Косово (д)
|
3:0
|
33 года 358 дней
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
28.03.2021
|
ЧМо
|
Финляндия (д)
|
1:1
|
33 года 119 дней
|
Александр ГОРШКОВ
|
07.06.2003
|
ЧЕо
|
Армения (д)
|
4:3
|
33 года 82 дня
|
ЭДМАР
|
06.09.2013
|
ЧМо
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
32 года 312 дней
|
Андрей ВОРОНИН
|
28.05.2012
|
ТМ
|
Эстония (н)
|
4:0
|
32 года 305 дней
|
Андрей ГУСИН
|
12.10.2005
|
ТМ
|
Япония (д)
|
1:0
|
32 года 68 дней
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
06.06.2011
|
ТМ
|
Франция (д)
|
1:4
|
32 года 16 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
19.06.2006
|
ЧМф
|
Сауд. Аравия (н)
|
4:0
|
31 год 351 день
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
09.10.2021
|
ЧМо
|
Финляндия (г)
|
2:1
* на день последнего гола.
ЧМф – финальный турнир чемпионата мира; ЧМо – отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф – финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо – отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ – товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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