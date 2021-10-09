Петраков объяснил, почему так странно общался со СМИ перед матчем отбора

Наставник сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему так странно провел пресс-конференцию перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.
Тогда тренер за пресс-конференцию сказал меньше 40 слов, что удивило и журналистов, и болельщиков.
«Был не в духе, готовился на игру. Поэтому был такой неразговорчивый. Это первое. И второе. У меня есть такое выражение: «Успех любит тишину», - сказал Петраков.
Украина обыграла Финляндию со счетом 2:1.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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