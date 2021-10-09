Петраков объяснил, почему так странно общался со СМИ перед матчем отбора

Говорит, был не в настроении общаться

  • 09.10.2021 22:10
  • 6121 просмотр
  • 2 комментария
Петраков объяснил, почему так странно общался со СМИ перед матчем отбора
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему так странно провел пресс-конференцию перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Тогда тренер за пресс-конференцию сказал меньше 40 слов, что удивило и журналистов, и болельщиков.

«Был не в духе, готовился на игру. Поэтому был такой неразговорчивый. Это первое. И второе. У меня есть такое выражение: «Успех любит тишину», - сказал Петраков.

Украина обыграла Финляндию со счетом 2:1.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(59 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Batya
    online
    Batya, 09.10.2021 22:42
    -1
    Красені! Козаки із гетьманом!. Ось відповідь усім диванним експертам стосовно "шмарклів" з приводу Маліни та Зіни ... У сучасному футболі, де усе прораховано на висоті буде команда, яка у ПОВНОМУ складі ПАШЕ у ВІДБОРІ, а ідивідуальна майстерність без бажання ПАХАТИ у ВІДБОРІ НАХ... нікому не потрібна.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 09.10.2021 22:18
    +14
    Если итоговый результат будет аналогичным, можно вообще молчать.
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