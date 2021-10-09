Андрей ПЯТОВ: «Наверное, и не мечтал, что проведу столько матчей в сборной»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил победу 2:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии. Для игрока это был 100-й матч за национальную команду.

«Самый особенный матч среди 100 матчей в сборной? Для меня самый особенный - следующий матч. Прошел матч с Финляндией, и он был особенным, потому что не имели права на ошибку. Понимали, что или выигрываем и имеем шансы, или не набираем 3 очка и шансы все хуже».

«Конечно, мне приятно, что я провел столько матчей. Наверное, и не мечтал даже в 2007 году, что столько будет. Но благодаря поддержке тренеров и партнеров я добился этого».

«Я не разбираю свои игры, для этого есть тренеры, главное для меня - результат команды. В этом матче в моих действиях тоже можно найти недостатки. Есть тренер вратарей сборной Вячеслав Кернозенко, мы все разберем. Мы все выкладываемся на поле», - сказал Пятов.