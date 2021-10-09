Андрей ПЯТОВ: «Наверное, и не мечтал, что проведу столько матчей в сборной»

Вратарь оценил победу в матче отбора ЧМ-2022

  • 09.10.2021 22:06
  • 2127 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Наверное, и не мечтал, что проведу столько матчей в сборной»
© uaf.ua

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил победу 2:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии. Для игрока это был 100-й матч за национальную команду.

«Самый особенный матч среди 100 матчей в сборной? Для меня самый особенный - следующий матч. Прошел матч с Финляндией, и он был особенным, потому что не имели права на ошибку. Понимали, что или выигрываем и имеем шансы, или не набираем 3 очка и шансы все хуже».

«Конечно, мне приятно, что я провел столько матчей. Наверное, и не мечтал даже в 2007 году, что столько будет. Но благодаря поддержке тренеров и партнеров я добился этого».

«Я не разбираю свои игры, для этого есть тренеры, главное для меня - результат команды. В этом матче в моих действиях тоже можно найти недостатки. Есть тренер вратарей сборной Вячеслав Кернозенко, мы все разберем. Мы все выкладываемся на поле», - сказал Пятов.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 09.10.2021 22:17
    +3
    Андрей молодец, выручил несколько раз сегодня Дай Бог чтобы у нас появился новый вратарь уровня Шовковского и Пятова.
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    bonv
    online
    bonv, 09.10.2021 22:08
    +3
    100 матчів це солідний показник.
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