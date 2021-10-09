Роман ЯРЕМЧУК: «Сборная Украины выложилась на полную. Теперь - во Львов»

Форвард Роман Яремчук прокомментировал победу 2:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

«Самое важное - три очка. Давно не выигрывали, это был решающий матч. Важно было взять 3 очка, и теперь едем во Львов на поединок с Боснией».

«Мы были готовы к контратакам, немного отдавали инициативу и имели свободные зоны. Мы уважаем Финляндию, но это не Франция и не Испания, и нужно было прессинговать. Хорошо, что Ярмоленко забил гол. И не имеет значения, с правой ноги или какой. Главное - забивать».

«Нам после пропущенного гола было тяжело, думал, что они закроются и будет сложно пробить. Но сумели второй мяч оформить. И мы, и тренерский штаб выложились на полную. Все понимают, какая ситуация в группе».

«Теперь едем во Львов. Давно не играл во Львове, два или три года. Очень нужна поддержка болельщиков», - сказал Яремчук в комментарии Футбол 1.