Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Возможно, теперь еще и головой начну забивать»

Вингер Андрей Ярмоленко прокомментировал победу 2:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

«Наконец эти ничьи закончились, мы победили. Я хочу поздравить болельщиков и сборную. Мы взяли три очка. У Финляндии хорошая команда, и они не просто так играли на Евро. Они знают, что нужно делать, очень организованные».

«Мой гол? Я раньше говорил, что, может, когда мне будет 40, то забью ударом правой. Вышло раньше. Теперь, может, еще головой начну забивать».

«Хорошо, что удалось забить, мы победили. Важно, что у нас три очка», - сказал Ярмоленко в эфире Футбол 1.