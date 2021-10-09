Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Возможно, теперь еще и головой начну забивать»

Герой матч оценил победу в поединке отбора ЧМ-2022

  • 09.10.2021 21:29
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  • 1 комментарий
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Возможно, теперь еще и головой начну забивать»
© uaf.ua

Вингер Андрей Ярмоленко прокомментировал победу 2:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

«Наконец эти ничьи закончились, мы победили. Я хочу поздравить болельщиков и сборную. Мы взяли три очка. У Финляндии хорошая команда, и они не просто так играли на Евро. Они знают, что нужно делать, очень организованные».

«Мой гол? Я раньше говорил, что, может, когда мне будет 40, то забью ударом правой. Вышло раньше. Теперь, может, еще головой начну забивать».

«Хорошо, что удалось забить, мы победили. Важно, что у нас три очка», - сказал Ярмоленко в эфире Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 09.10.2021 21:31
    0
    не парься! забивай ногами, главное побольше!)))
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