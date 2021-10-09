Оценки матча Финляндия – Украина. Лучший игрок – Андрей Ярмоленко

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) у украинцев получил Андрей Ярмоленко, автор первого гола в матче. Также высоко оценен вратарь Андрей Пятов (7.0).
Оценки Sport.ua за матч Финляндия – Украина – 1:2.
Замены Финляндии: Хямяляйнен – 5,5, Ниссиля – 6,0, Нисканен – 5,0, Риски – 5,0.
Замены Украины: Корниенко – 6,0, Сидорчук – 6,5, Зубков – 5,5, Булеца – 6,0, Довбик – 6,0.
Источник — Sport.ua
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