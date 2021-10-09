Оценки матча Финляндия – Украина. Лучший игрок – Андрей Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за встречу квалификации ЧМ-2022

  • 09.10.2021 21:55
  • 2921 просмотр
  • 4 комментария
Оценки матча Финляндия – Украина. Лучший игрок – Андрей Ярмоленко
© УЕФА

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1). 

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) у украинцев получил Андрей Ярмоленко, автор первого гола в матче. Также высоко оценен вратарь Андрей Пятов (7.0).

Оценки Sport.ua за матч Финляндия – Украина – 1:2.

   

Замены Финляндии: Хямяляйнен – 5,5, Ниссиля – 6,0, Нисканен – 5,0, Риски – 5,0.

Замены Украины: Корниенко – 6,0, Сидорчук – 6,5, Зубков – 5,5, Булеца – 6,0, Довбик – 6,0.

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.10.2021 22:39
    +1
    левый фланг Матвиенко-Соболь-Цыганков выглядел слабо. Но хорошо помогал Шапаренко. А лучше игроков на левый фланг и нет .
    о Булеце нечего сказать...
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 09.10.2021 22:10
    +5
    На этот раз полностью согласен с спорт юа. Так и есть лучшие Ярмоленко, Пятов и Яремчук.
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 09.10.2021 22:09
    +6
    Заслужені оцінки.
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 09.10.2021 22:04
    +9
    Ярмола ТОП!
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