В четвертом матче. Петраков впервые выиграл во главе сборной Украины

Очень важная победа в Финляндии

  • 09.10.2021 20:56
  • 2848 просмотров
  • 25 комментариев
В четвертом матче. Петраков впервые выиграл во главе сборной Украины
© uaf.ua

Важный матч отбора ЧМ-2022 Финляндия - Украина завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Для наставника Александра Петракова это первая победа во главе национальной команды. К первой победе тренер шел 4 матча.

Ранее при Петракове были только ничейные результаты: 2:2 с Казахстаном, 1:1 с Францией и 1:1 с Чехией.

Александр Петраков заменил в сборной Андрея Шевченко, который ушел из команды после Евро-2020.

Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    online
    dudigo78, 09.10.2021 21:36
    0
    jovtengellium, 09.10.2021 21:00
    я розумію,що у футболі головне результат...але є багато але...згадайте як ми в першому матчі возили фінів. і як сьогодні страждали... так,тоді не виграи.але гра давала якусь надію.виглядала збірна перспективно.а сьогодні... ми явно не против топ команди грали. просто не памятаю,коли нас збірні типу фінів возили... перед боснійсями лячно трохи...
    другий тайм матчу проти македонців на Євро. Збірна може ще слабша за фінів, плюс нейтральне поле. І це при Пазіку. австрія нас взагалі всі 90 хв. возила
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    Владимир Ничволодов
    Владимир Ничволодов, 09.10.2021 21:23
    +2
    jovtengellium, 09.10.2021 21:00
    я розумію,що у футболі головне результат...але є багато але...згадайте як ми в першому матчі возили фінів. і як сьогодні страждали... так,тоді не виграи.але гра давала якусь надію.виглядала збірна перспективно.а сьогодні... ми явно не против топ команди грали. просто не памятаю,коли нас збірні типу фінів возили... перед боснійсями лячно трохи...
    Кто нас возил?О чем вы?Естественно им нужно было отыгрываться вот они и шли вперёд.Ход событий по счету.В Киеве они очень долго держались,а нам надо было забивать вот мы и шли вперёд.Но что то я не сказал бы что мы прямо сильно их возили...И кстати когда они пропустили они тоже пошли вперёд...И тоже наполовину беззубо как сегодня...Но к сожалению случилось какое-то помутнение с Миколенко.Сегодня помутнений не было и результат на табло...
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
    Ukraine_Kiev_Fan, 09.10.2021 21:18 (изменен)
    -2
    ALKOSruLKA, 09.10.2021 21:13
    Якби був Шева - був би результат першого матчу, а може й гірше
    Ну вот откуда ты знаешь а??) Шева вывел сборную группу А в Лиге Наций, Шева почти вывел на ЧМ 2018 году. Шевы вывел сборную на ЕВРО. А Петраков выиграл первый матч из четырех и вы рассказываете что команда заиграла))) Немного смешно. Шева это уже пррошлое, но нужно уметь и благодарными быть
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    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 09.10.2021 21:17
    +1
    даже коментатор благав-гравці втомлені.но Петраков тягнув з замінамі.і тількі коли фінн не попав в порожні ворота.випустив свіжих!Ось це не сподобалось,но в целом гралі добре,намагались не тримати мяч сзаду а їшлі вперед.Всіх з перемогою!
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    Владимир Ничволодов
    Владимир Ничволодов, 09.10.2021 21:17
    0
    Burevestnik, 09.10.2021 21:15
    Не сторонник Пятова, но... !!!
    Сегодня Пятов и Шаповаленко были лучшими.
    Но Булеца - это что-то.
    Кто такой Шаповаленко?
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.10.2021 21:15
    +2
    Не сторонник Пятова, но... !!!
    Сегодня Пятов и Шаповаленко были лучшими.
    Но Булеца - это что-то.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 09.10.2021 21:13
    +2
    jovtengellium, 09.10.2021 21:00
    я розумію,що у футболі головне результат...але є багато але...згадайте як ми в першому матчі возили фінів. і як сьогодні страждали... так,тоді не виграи.але гра давала якусь надію.виглядала збірна перспективно.а сьогодні... ми явно не против топ команди грали. просто не памятаю,коли нас збірні типу фінів возили... перед боснійсями лячно трохи...
    Якби був Шева - був би результат першого матчу, а може й гірше
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 09.10.2021 21:11
    +2
    Молодці, але Булеца мене чуть до інфаркту не довів....
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 09.10.2021 21:09
    +2
    Дякую Тренер, дякую Збірна класних пацанів - мужиків! Ви молодці! Ярмола і КО ВИ ВСІ МОЛОДЦІ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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    fedd1979
    online
    fedd1979, 09.10.2021 21:06
    -3
    Віталій Ткачук, 09.10.2021 21:00
    Може хоч тепер адепти генія Шеви заткнуться.
    А що ви тут десь побачили генія?
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    fedd1979
    online
    fedd1979, 09.10.2021 21:05
    -2
    mayakovskiy1, 09.10.2021 21:01
    Дело даже не в победе. Есть игра и настрой. Поддержка Петракову
    Ага, особливо з середини другого тайму
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    bonv
    online
    bonv, 09.10.2021 21:05
    +5
    А гол Ярмоли, забитий правою, не робочою, ногою - шедевр.
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    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 09.10.2021 21:03
    +3
    Молодчик, пора снимать приставку и.о. Верим что после Боснии, это случится!
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 09.10.2021 21:02
    +5
    Я чуть не родил)а команда молодцы, выложились.Рад за деда!Дома на своем стадионе при поддержке дикой накажем Боснию, уверен
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 09.10.2021 21:01
    +10
    Дело даже не в победе. Есть игра и настрой. Поддержка Петракову
    Ссылка
    Maks23
    online
    Maks23, 09.10.2021 21:01
    +7
    Результат есть!
    Ссылка
    Batya
    online
    Batya, 09.10.2021 21:01
    +8
    Красені! Козаки із гетьманом!. Ось відповідь усім диванним експертам стосовно "шмарклів" з приводу Маліни та Зіни ... У сучасному футболі, де усе прораховано на висоті буде команда, яка у ПОВНОМУ складі ПАШЕ у ВІДБОРІ, а ідивідуальна майстерність без бажання ПАХАТИ у ВІДБОРІ НАХ... нікому не потрібна.
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 09.10.2021 21:01
    +10
    Всі на Львів Арену! Підтримаємо збірну України у матчі проти Боснії. Тільки перемога!
    Ссылка
    jovtengellium
    jovtengellium, 09.10.2021 21:00
    -5
    я розумію,що у футболі головне результат...але є багато але...згадайте як ми в першому матчі возили фінів. і як сьогодні страждали... так,тоді не виграи.але гра давала якусь надію.виглядала збірна перспективно.а сьогодні... ми явно не против топ команди грали. просто не памятаю,коли нас збірні типу фінів возили... перед боснійсями лячно трохи...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 09.10.2021 21:00
    +6
    Може хоч тепер адепти генія Шеви заткнуться.
    Ссылка
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