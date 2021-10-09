В четвертом матче. Петраков впервые выиграл во главе сборной Украины

Важный матч отбора ЧМ-2022 Финляндия - Украина завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Для наставника Александра Петракова это первая победа во главе национальной команды. К первой победе тренер шел 4 матча.
Ранее при Петракове были только ничейные результаты: 2:2 с Казахстаном, 1:1 с Францией и 1:1 с Чехией.
Александр Петраков заменил в сборной Андрея Шевченко, который ушел из команды после Евро-2020.
Источник — Sport.ua
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