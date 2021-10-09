ВИДЕО. Оказался в нужном месте. Яремчук снова вывел Украину вперед

В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
После первого тайма сине-желтые впереди в матче против Финляндии (2:1). Роман Яремчук снова вывел Украину вперед на 34-й минуте.
ГОЛ! 1:2. Роман Яремчук, 34 мин.
Источник — Sport.ua
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