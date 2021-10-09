ВИДЕО. Пукки подставил ногу. Украина пропустила гол после сэйва Пятова

Финляндия сравняла счет в матче квалификации ЧМ-2022 на 29-й минуте

  • 09.10.2021 19:40
  • 1286 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пукки подставил ногу. Украина пропустила гол после сэйва Пятова
© Getty Images/Global Images Ukraine. Теему Пукки

В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины.

Финляндия сравняла счет на 29-й минуте. Андрей Пятов совершил сэйв после удара Йоэля Похьянпало, но защитник Николай Матвиенко не сумел вынести мяч – тот попал в ногу Теему Пукки и залетел в ворота.

ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 29 мин.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    BobchuK
    BobchuK, 09.10.2021 19:47
    +2
    гол имени Матвиенко
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