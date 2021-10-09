ВИДЕО. Пукки подставил ногу. Украина пропустила гол после сэйва Пятова

В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины.

Финляндия сравняла счет на 29-й минуте. Андрей Пятов совершил сэйв после удара Йоэля Похьянпало, но защитник Николай Матвиенко не сумел вынести мяч – тот попал в ногу Теему Пукки и залетел в ворота.

ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 29 мин.