ВИДЕО. Пукки подставил ногу. Украина пропустила гол после сэйва Пятова

В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Финляндия сравняла счет на 29-й минуте. Андрей Пятов совершил сэйв после удара Йоэля Похьянпало, но защитник Николай Матвиенко не сумел вынести мяч – тот попал в ногу Теему Пукки и залетел в ворота.
ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 29 мин.
Источник — Sport.ua
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