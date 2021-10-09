ВИДЕО. Ярмоленко разрядил пушку! Украина забила быстрый гол в Финляндии

В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Украина забила быстрый гол в Финляндии. Ярмоленко разрядил пушку, отправив мяч в сетку дальним ударом.
ГОЛ! 0:1. Ярмоленко, 4 мин.
Источник — Sport.ua
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