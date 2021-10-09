ВИДЕО. Ярмоленко разрядил пушку! Украина забила быстрый гол в Финляндии

В Хельсинки проходит матч 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 09.10.2021 19:16
  • 6914 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Ярмоленко разрядил пушку! Украина забила быстрый гол в Финляндии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины.

Украина забила быстрый гол в Финляндии. Ярмоленко разрядил пушку, отправив мяч в сетку дальним ударом.

ГОЛ! 0:1. Ярмоленко, 4 мин.

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pike1
    online
    pike1, 09.10.2021 19:51
    +2
    Ось вам і досвід гри в АПЛ, в ЧУ він навіть простріл чи середній пас правой не міг віддати, а тут такі шедеври кладе
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 09.10.2021 19:45
    +2
    Не ожидали от Андрея правой. А он в Англии свою одноногость судя по всему преодолел. Раньше бы начал был бы вторым Шевой не только в сборной! Конечно и так выдающийся футболист, но мог добиться и большего!
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    sokolyk
    sokolyk, 09.10.2021 19:42
    +1
    Фігасі як з неробочої запульнув! Красава!
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