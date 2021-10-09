9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Казахстан дома проиграл команде Боснии и Герцеговины (0:2), которая включилась в борьбу за второе место в группе с Украиной.

Дубль оформил Смаил Превляк, который отличился на 25-й и 66-й минутах.

Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2. Дубль Превляка. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Превляк, 25 мин.

ГОЛ! 0:2. Превляк, 66 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.