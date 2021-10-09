9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Казахстан дома проиграл команде Боснии и Герцеговины (0:2), которая включилась в борьбу за второе место в группе с Украиной.
Дубль оформил Смаил Превляк, который отличился на 25-й и 66-й минутах.
Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2. Дубль Превляка. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Превляк, 25 мин.
ГОЛ! 0:2. Превляк, 66 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Смаил Превляк (Босния и Герцеговина).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Смаил Превляк (Босния и Герцеговина).
Источник — Sport.ua
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