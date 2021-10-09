Босния обыграла Казахстан и обошла сборную Украины в таблице

Пока сборная Украины ждет старта своего матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии, в группе был сыгран поединок конкурентов Казахстан - Босния.
И боснийцы, в отличие от команды Александра Петракова, на выезде сумели одержать победу со счетом 2:0.
Сборная Боснии набирает 6 очков и выходит на 2-е место. Украина в случае победы в Финляндии вернется на 2-ю позицию, но у боснийцев остается игра в запасе.
Группа D
Казахстан - Босния 0:2
Голы: Превляк, 25, 66
Казахстан: Покатилов, Быстров (Муртазов, 83), Малый, Алип, Вороговский (Оразов, 78), Логвиненко, Куат, Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Жуков (Омиртаев, 61), Щеткин (Жаксиликов, 61)
Босния: Сехич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чивич, Колашинац, Стеванович, Чимирот (Налич, 63), Хаджихметович, Гояк, Превляк (Демирович, 80), Джеко
1. Франция - 12 (6 матчей)
2. Босния - 6 (5)
3. Украина - 5 (5)
4. Финляндия - 5 (4)
5. Казахстан - 3 (6)
Источник — Sport.ua
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13.11. Босния-Фин., Фран.-Казах.,
16.11. Босния-Украина, Фин.-Франц.
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