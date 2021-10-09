Казахстан
0 : 2
Босния и Герцеговина
09.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Босния обыграла Казахстан и обошла сборную Украины в таблице

Босния набрала 6 очков

  • 09.10.2021 17:52
  • 4482 просмотра
  • 19 комментариев
Босния обыграла Казахстан и обошла сборную Украины в таблице
© twitter.com/NFSBiH

Пока сборная Украины ждет старта своего матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии, в группе был сыгран поединок конкурентов Казахстан - Босния.

И боснийцы, в отличие от команды Александра Петракова, на выезде сумели одержать победу со счетом 2:0.

Сборная Боснии набирает 6 очков и выходит на 2-е место. Украина в случае победы в Финляндии вернется на 2-ю позицию, но у боснийцев остается игра в запасе.

Группа D

Казахстан - Босния 0:2
Голы: Превляк, 25, 66

Казахстан: Покатилов, Быстров (Муртазов, 83), Малый, Алип, Вороговский (Оразов, 78), Логвиненко, Куат, Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Жуков (Омиртаев, 61), Щеткин (Жаксиликов, 61)

Босния: Сехич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чивич, Колашинац, Стеванович, Чимирот (Налич, 63), Хаджихметович, Гояк, Превляк (Демирович, 80), Джеко

1. Франция - 12 (6 матчей)
2. Босния - 6 (5)
3. Украина - 5 (5)
4. Финляндия - 5 (4)
5. Казахстан - 3 (6)

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Holiday
    online
    Holiday, 09.10.2021 18:34
    0
    Куата - в УПЛ! Ингулец или Мариуполь были бы рады такого иметь.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 09.10.2021 18:32
    0
    SergRV, 09.10.2021 18:07
    Не использовать шансы с Казахстаном могут себе позволить не многие футболисты в мире.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 09.10.2021 18:32
    0
    dudigo78, 09.10.2021 18:12
    7 очок треба брати в 3 матчах, що залишилось. Думаю це не реально
    Чому? Боснійці й фіни - це +- наш рівень, навіть трішки нижчий, як на мене. На друге місце думаю шанси досить великі, але пройти стики буде дуже важко.
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    Chemist
    Chemist, 09.10.2021 18:30
    +2
    Артем Дима футболист, 09.10.2021 18:27
    Это было понятно. Любой инвалид казахов обыграет
    Нє, наші не змогли
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 09.10.2021 18:27
    +2
    Это было понятно. Любой инвалид казахов обыграет
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 09.10.2021 18:24
    0
    ua, 09.10.2021 18:13
    мне кажется сегодня вся эпопея с этим отбором и закончиться(
    Если у наших ничья, но песня гарна и нова
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    Holiday
    online
    Holiday, 09.10.2021 18:22
    +1
    Большое спасибо казахам, что не проиграли сараевцам ещё и на выезде.
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    ua
    online
    ua, 09.10.2021 18:13
    +2
    мне кажется сегодня вся эпопея с этим отбором и закончиться(
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 09.10.2021 18:12
    +2
    Sunrise, 09.10.2021 18:10
    Нет конечно. Надо выигрывать сегодня и 4 очка с Боснией. Вполне может и 5 очков хватить, но лучше бы победить сегодня.
    7 очок треба брати в 3 матчах, що залишилось. Думаю це не реально
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    online
    Hedgehog.Serge, 09.10.2021 18:12
    0
    igor shmuylo, 09.10.2021 18:07
    Теперь Украине надо выигрывать все игры и надеяться на оценку соперника.а Боснии на игру меньше
    Хватит 2 победы и 1 ничьей для 2-го места.
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 09.10.2021 18:10
    0
    igor shmuylo, 09.10.2021 18:07
    Теперь Украине надо выигрывать все игры и надеяться на оценку соперника.а Боснии на игру меньше
    Нет конечно. Надо выигрывать сегодня и 4 очка с Боснией. Вполне может и 5 очков хватить, но лучше бы победить сегодня.
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    online
    Hedgehog.Serge, 09.10.2021 18:08
    0
    12.10. Украина-Босния, Казах.-Фин.,
    13.11. Босния-Фин., Фран.-Казах.,
    16.11. Босния-Украина, Фин.-Франц.
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 09.10.2021 18:07
    +2
    Вони і займуть друге місце
    Ссылка
    SergRV
    online
    SergRV, 09.10.2021 18:07
    +5
    Не использовать шансы с Казахстаном могут себе позволить не многие футболисты в мире.
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
    igor shmuylo, 09.10.2021 18:07
    +1
    Теперь Украине надо выигрывать все игры и надеяться на оценку соперника.а Боснии на игру меньше
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 09.10.2021 18:02
    0
    да вернулись на свой уровень не вовремя
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 09.10.2021 17:59
    -1
    an52, 09.10.2021 17:55
    А що так можна було - забити 2 м'ячі і не обісратися на останніх хвилинах?
    Босния ваще могла 7:0 выиграть. Казахи забыли выйти на игру, к сожалению.
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 09.10.2021 17:59
    0
    да Казахстан сегодня огорчил не чего не показали.
    без допинга наврное не могут.
    Ссылка
    an52
    online
    an52, 09.10.2021 17:55
    +8
    А що так можна було - забити 2 м'ячі і не обісратися на останніх хвилинах?
    Ссылка
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