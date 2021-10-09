Босния обыграла Казахстан и обошла сборную Украины в таблице

Пока сборная Украины ждет старта своего матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии, в группе был сыгран поединок конкурентов Казахстан - Босния.

И боснийцы, в отличие от команды Александра Петракова, на выезде сумели одержать победу со счетом 2:0.

Сборная Боснии набирает 6 очков и выходит на 2-е место. Украина в случае победы в Финляндии вернется на 2-ю позицию, но у боснийцев остается игра в запасе.

Группа D

Казахстан - Босния 0:2

Голы: Превляк, 25, 66

Казахстан: Покатилов, Быстров (Муртазов, 83), Малый, Алип, Вороговский (Оразов, 78), Логвиненко, Куат, Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Жуков (Омиртаев, 61), Щеткин (Жаксиликов, 61)

Босния: Сехич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чивич, Колашинац, Стеванович, Чимирот (Налич, 63), Хаджихметович, Гояк, Превляк (Демирович, 80), Джеко

1. Франция - 12 (6 матчей)

2. Босния - 6 (5)

3. Украина - 5 (5)

4. Финляндия - 5 (4)

5. Казахстан - 3 (6)