9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Литва дома обыграла Болгарию (3:1).
Голы: Ласицкас, 18, Черных, 82, 84 – Десподов, 84.
Литва – Болгария – 3:1. Дубль Федора Черных. Видео голов и обзор матча
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Федор Черных (Литва).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Литва.
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (Болгария).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Justas Lasickas (Литва).
Источник — Sport.ua
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