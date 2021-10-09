Вошел в клуб. Андрей Пятов проведет 100 матч за сборную Украины

Вратарь Андрей Пятов вышел в основном составе сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Для игрока «Шахтера» это сотый поединок в составе национальной команды.

Пятов вошел в клуб 100, где уже есть Анатолий Тимощук (144), Андрей Шевченко (111), Андрей Ярмоленко (103) и Руслан Ротань (100).

При этом Пятов завершил карьеру в сборной после Евро-2020, однако позже из-за травм других вратарей Андрея вернули в команду.