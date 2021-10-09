Вошел в клуб. Андрей Пятов проведет 100 матч за сборную Украины

Опытный вратарь добрался до отметки в 100 матчей

  • 09.10.2021 18:20
  • 299 просмотров
  • 2 комментария
Вошел в клуб. Андрей Пятов проведет 100 матч за сборную Украины
© uaf.ua

Вратарь Андрей Пятов вышел в основном составе сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Для игрока «Шахтера» это сотый поединок в составе национальной команды.

Пятов вошел в клуб 100, где уже есть Анатолий Тимощук (144), Андрей Шевченко (111), Андрей Ярмоленко (103) и Руслан Ротань (100).

При этом Пятов завершил карьеру в сборной после Евро-2020, однако позже из-за травм других вратарей Андрея вернули в команду.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Holiday
    online
    Holiday, 09.10.2021 18:36
    0
    Тогда пускай выходит на 90+5
    Ссылка
    Chemist
    Chemist, 09.10.2021 18:29
    -1
    Тільки б вуха не підвели
    Ссылка
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