Вошел в клуб. Андрей Пятов проведет 100 матч за сборную Украины

Вратарь Андрей Пятов вышел в основном составе сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии.
Для игрока «Шахтера» это сотый поединок в составе национальной команды.
Пятов вошел в клуб 100, где уже есть Анатолий Тимощук (144), Андрей Шевченко (111), Андрей Ярмоленко (103) и Руслан Ротань (100).
При этом Пятов завершил карьеру в сборной после Евро-2020, однако позже из-за травм других вратарей Андрея вернули в команду.
Источник — Sport.ua
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