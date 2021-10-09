Петраков определил состав сборной Украины на матч против Финляндии

Сегодня в 19:00 стартует ключевой матч отбора ЧМ-2022 между Финляндией и Украиной. Наставники команд определили стартовые составы.
Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук
В запасе: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Харатин, Булеца, Зубков, Довбик, Сикан
Источник — Sport.ua
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Это Финляндия с потерями в составе и нам вполне по силам ее обыграть !!!
Э содержанка , иди умойся
Скули давай в оправдание своё
Разслабся и получай удовольствие от сегодняшнего матча
Разслабся и получай удовольствие от сегодняшнего матча
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