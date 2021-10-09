Петраков определил состав сборной Украины на матч против Финляндии

Ключевой матч отбора ЧМ-2022

  • 09.10.2021 17:33
  • 11113 просмотров
  • 39 комментариев
Петраков определил состав сборной Украины на матч против Финляндии
© uaf.ua

Сегодня в 19:00 стартует ключевой матч отбора ЧМ-2022 между Финляндией и Украиной. Наставники команд определили стартовые составы.

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

В запасе: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Харатин, Булеца, Зубков, Довбик, Сикан

 

Источник — Sport.ua

(53 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    UKRAINE FAN
    online
    UKRAINE FAN, 09.10.2021 18:38
    0
    Mac_Gyver, 09.10.2021 18:28
    Пилить! Опять с Финляндией в эти трусливые пять защитников играем... У нас на поле всего четыре креативных игрока! В результате в атаке не хватит пробивной силы, а свою "дуру" от Пукки всё равно привезём. Полузащиты у команды де-факто - не существует. Потом удивляемся результату.
    Да хоть 10 нападающих поставь дело не в этом , а как играть будут. Крайние защитники могут играть как фланговые нападающие
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 09.10.2021 18:37
    0
    Mac_Gyver, 09.10.2021 18:28
    Пилить! Опять с Финляндией в эти трусливые пять защитников играем... У нас на поле всего четыре креативных игрока! В результате в атаке не хватит пробивной силы, а свою "дуру" от Пукки всё равно привезём. Полузащиты у команды де-факто - не существует. Потом удивляемся результату.
    Так Петраков уже по-моему дал понять, что это единственная его схема и по ней мы будем играть против любого соперника.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 09.10.2021 18:35 (изменен)
    0
    Всем нашим игрокам сегодня желаю поймать кураж !
    Это Финляндия с потерями в составе и нам вполне по силам ее обыграть !!!
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 09.10.2021 18:34
    0
    только удача может помочь
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 09.10.2021 18:34 (изменен)
    -1
    MaX_mole, 09.10.2021 18:29
    Такие как ты рады что бы фины Пятову забивали сборной нашей,отдыхай пей финскую водку если денег хватило на неё и болей за финов,и ты Лешка бот призов мыколы и каравая не подгорай
    И это говорит тело, который после 1-1 в финами , создало аккаунт ,, в котором убого с помощью транслита пытался косить под фина радующегося с ошибки Мыколы
    Э содержанка , иди умойся
    Скули давай в оправдание своё
    Ссылка
    YAMAL
    online
    YAMAL, 09.10.2021 18:33
    0
    Sunrise, 09.10.2021 18:07
    Отличный состав! Верю в победу как никогда в этом отборе.
    Единственно здравый комментарии
    Ссылка
    Calm
    Calm, 09.10.2021 18:30
    +1
    Mac_Gyver, 09.10.2021 18:28
    Пилить! Опять с Финляндией в эти трусливые пять защитников играем... У нас на поле всего четыре креативных игрока! В результате в атаке не хватит пробивной силы, а свою "дуру" от Пукки всё равно привезём. Полузащиты у команды де-факто - не существует. Потом удивляемся результату.
    Не трынди, Пятоков лучший
    Ссылка
    MaX_mole
    online
    MaX_mole, 09.10.2021 18:29 (изменен)
    +1
    Алексей Голяченко, 09.10.2021 18:25
    Та нет. Я как раз переживаю. И по тому написал о своём недовольствии в составе мёртвой зоны. Как ты писал за Караваева и Миколенка. Не понимаю почему у тебя подгорает
    Разслабся и получай удовольствие от сегодняшнего матча
    Такие как ты рады что бы фины Пятову забивали сборной нашей,отдыхай пей финскую водку если денег хватило на неё и болей за финов,и ты Лешка бот призов мыколы и каравая не подгорай
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 09.10.2021 18:28
    +2
    Пилить! Опять с Финляндией в эти трусливые пять защитников играем... У нас на поле всего четыре креативных игрока! В результате в атаке не хватит пробивной силы, а свою "дуру" от Пукки всё равно привезём. Полузащиты у команды де-факто - не существует. Потом удивляемся результату.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 09.10.2021 18:25
    -3
    MaX_mole, 09.10.2021 18:18
    А Пятов играет на главном рубеже ,,а ты не переживаешь ,а срёшь ,ты уже заботился бот ,фу иди стирай трусы не играевшим дынамовским привозам Караваю и мыколы 4 очка нехватает сборной за них ,гори и стирай и болей за финов вонючих бот
    Та нет. Я как раз переживаю. И по тому написал о своём недовольствии в составе мёртвой зоны. Как ты писал за Караваева и Миколенка. Не понимаю почему у тебя подгорает
    Разслабся и получай удовольствие от сегодняшнего матча
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 09.10.2021 18:21
    0
    Любопытно, что когда Шева говорил, что Буяльский не подходит в схему, то сборная играла по той же схеме, что и Динамо. У Петракова тоже Малиновский перестал подходить в схему, но сборная играет по такой же схеме как в Аталанте
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
    Александр Купцов, 09.10.2021 18:19
    0
    Алексей Ильин, 09.10.2021 17:43
    Зубков левый защитник в схеме с четырьмя защитниками? Ты прям Гвардиола новый
    Схема с 3-мя защитниками, норм бы было, атакующая схема. Матвей бы вывез центр+левый фланг)
    Ссылка
    Calm
    Calm, 09.10.2021 18:18
    0
    Обижающийся из Бергамо, 09.10.2021 17:36
    Циган в центре😲😲😲
    На Хрещатике!?
    Ссылка
    MaX_mole
    online
    MaX_mole, 09.10.2021 18:18 (изменен)
    -2
    Алексей Голяченко, 09.10.2021 18:16
    Они не играют. А ты все ровно икру мечешь
    А Пятов играет на главном рубеже ,,а ты не переживаешь ,а срёшь ,ты уже заботился бот ,фу иди стирай трусы не играевшим дынамовским привозам Караваю и мыколы 4 очка нехватает сборной за них ,гори и стирай и болей за финов вонючих бот
    Ссылка
    Calm
    Calm, 09.10.2021 18:18
    0
    SergRV, 09.10.2021 17:46
    Пятов.
    Пятов. Но Пертраков так решил
    Ссылка
    Calm
    Calm, 09.10.2021 18:17
    0
    Пофиг кто в составе, самый главный Пертаков
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 09.10.2021 18:16
    +1
    MaX_mole, 09.10.2021 17:53
    Алеша ты уже совсем плох стал ,!!!!Слабое звено как Микола и каравай привозы сегодня не играет ты перепутал ,,
    Они не играют. А ты все ровно икру мечешь
    Ссылка
    KIEv
    online
    KIEv, 09.10.2021 18:07
    0
    nika007, 09.10.2021 17:50
    Сегодня будет дан ответ нужны ли Зинченко, Малиновский и Лунин сборной в случае проигрыша все будут говорить о пижоне Шапаренко и жалеть что не было Зинченко и Малиновского
    Сегодня матч одного актера и это Петраков. Выиграет - молодец, а если ничья или проигрыш, то спустят на него всех собак. И правильно сделают. Но я хочу чтобы выиграл и потом на мундиаль вышел даже))
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 09.10.2021 18:07
    +2
    Отличный состав! Верю в победу как никогда в этом отборе.
    Ссылка
    mag313
    online
    mag313, 09.10.2021 18:01
    -2
    Да от Боснии мы вылетим хоть с Малиновским , хоть с Харатином. Другое дело надо мучиться до последней игры, чтобы было что говорить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности