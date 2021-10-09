Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Украина сыграет вничью с Финляндией»

Экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Задорожный поделился ожиданиями от поединка Финляндия — Украина в отборе на ЧМ-2022.

«Сборную Украины ждет очень сложное противостояние. Кстати, обе сборные придерживаются одной тактической схемы: 5-4-1, очень многое будет зависеть от того, кто окажется мастеровитее при вскрытии насыщенных оборонительных редутов. Будем надеяться, что перевес в принятии нестандартных решений будет на стороне наших ребят, хотя больше склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения. Однако я буду только рад, если этот прогноз не оправдается, и подопечные Александра Петракова запишут в свой актив такие желанные три очка», — считает Задорожный.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.