Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Украина сыграет вничью с Финляндией»

Специалист поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022

  • 09.10.2021 17:15
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  • 1 комментарий
Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Украина сыграет вничью с Финляндией»
© УАФ

Экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Задорожный поделился ожиданиями от поединка Финляндия — Украина в отборе на ЧМ-2022.

«Сборную Украины ждет очень сложное противостояние. Кстати, обе сборные придерживаются одной тактической схемы: 5-4-1, очень многое будет зависеть от того, кто окажется мастеровитее при вскрытии насыщенных оборонительных редутов. Будем надеяться, что перевес в принятии нестандартных решений будет на стороне наших ребят, хотя больше склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения. Однако я буду только рад, если этот прогноз не оправдается, и подопечные Александра Петракова запишут в свой актив такие желанные три очка», — считает Задорожный.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 09.10.2021 17:53
    0
    Хотел было посмотреть матч, но Задорожный уже знает результат.
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