Азар, скорее всего, не сыграет против Шахтера

Хавбек снова получил повреждение, а его участие в матче с «горняками» под вопросом

  • 09.10.2021 16:44
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Азар, скорее всего, не сыграет против Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар получил травму в матче полуфинала Лиги наций против Франции (2:3), из-за которой был вынужден покинуть поле досрочно.

Несмотря на то, что повреждение оказалось не таким серьезным, как предполагалось, существует высокая вероятность, что Азар не сыграет в следующем матче «Реала», который мадридцы проведут против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

В ближайшее время Азар вернется в Мадрид, где и будет принято окончательное решение. Однако уже сейчас известно, что руководство «Реала» хочет, чтобы Эден смог принять участие в матче против «Барселоны», который запланирован на 24 октября, так как ранее бельгиец еще не разу выходил за «бланкос» на игры «Эль-класико». Именно по этой причине здоровьем Азара, скорее всего, предпочтут не рисковать в Украине.

Матч «Шахтер» - «Реал» состоится в Киеве 19 октября.

Источник — DefensaCentral

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