Азар получил очередную травму в матче против Франции

У хавбека «Реала» снова проблемы

  • 08.10.2021 16:43
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Азар получил очередную травму в матче против Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар получил травму во вчерашнем матче 1/2 финала против Франции (поражение 2:3). У игрока «Реала» повреждение задней поверхности бедра.

В ближайшее время Азар пройдет медобследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления. Однако матч за третье место в Лиге наций против Италии (10 октября) Азар, скорее всего, пропустит.

Есть кадровая потеря и у «Скуадры Адзурры»: с Бельгией не сыграет форвард «Ювентуса» Мойзе Кин, который также получил повреждение.

Источник — Goal.com

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