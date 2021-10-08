Азар получил очередную травму в матче против Франции

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар получил травму во вчерашнем матче 1/2 финала против Франции (поражение 2:3). У игрока «Реала» повреждение задней поверхности бедра.

В ближайшее время Азар пройдет медобследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления. Однако матч за третье место в Лиге наций против Италии (10 октября) Азар, скорее всего, пропустит.

Есть кадровая потеря и у «Скуадры Адзурры»: с Бельгией не сыграет форвард «Ювентуса» Мойзе Кин, который также получил повреждение.