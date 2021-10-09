Не Динамо и не Шахтер. Украинский клуб приглашал экс-звезду Ливерпуля

Но пока Дэниел Старридж остановил свой выбор на австралийском «Перт Глори»

  • 09.10.2021 14:53
  • 746 просмотров
  • 4 комментария
Не Динамо и не Шахтер. Украинский клуб приглашал экс-звезду Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский агент Олег Авдыш рассказал об интересе украинского клуба к 32-летнему экс-форварду «Ливерпуля» Дэниелу Старриджу.

«Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Дэниела Стариджа. Причем это не «Динамо» и «Шахтер». Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать», — рассказал Авдыш.

На протяжении карьеры Старридж защищал цвета «Манчестер Сити», «Челси», «Болтона», «Ливерпуля», «Вест Бромвича» и «Трабзонспора».

1 октября Старридж подписал контракт с австралийским клубом «Перт Глори».

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 15:25
    -1
    кроме Олимпика больше некому подписывать
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 15:24 (изменен)
    -1
    раньше Донецкий Металлург любил подписывать звёздных пенсов, сейчас возможно Олимпик хочет продолжить эти славные традиции.
    Ссылка
    .Zp0rt..
    .Zp0rt.., 09.10.2021 15:19
    +2
    u6464u, 09.10.2021 15:16
    интересно в качестве кого Старриджа приглашают, пивка попить
    Собутыльника Селезневу искали. Сразу стало понятно, что это за клуб такой таинственный
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 09.10.2021 15:16
    +1
    интересно в качестве кого Старриджа приглашают, пивка попить
    Ссылка
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