Не Динамо и не Шахтер. Украинский клуб приглашал экс-звезду Ливерпуля

Украинский агент Олег Авдыш рассказал об интересе украинского клуба к 32-летнему экс-форварду «Ливерпуля» Дэниелу Старриджу.

«Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Дэниела Стариджа. Причем это не «Динамо» и «Шахтер». Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать», — рассказал Авдыш.

На протяжении карьеры Старридж защищал цвета «Манчестер Сити», «Челси», «Болтона», «Ливерпуля», «Вест Бромвича» и «Трабзонспора».

1 октября Старридж подписал контракт с австралийским клубом «Перт Глори».

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.