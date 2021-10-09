Фонсека — один из главных кандидатов на пост тренера Ньюкасла

Экс-наставник «Шахтера» может возглавить английский клуб

  • 09.10.2021 14:42
  • 500 просмотров
  • 2 комментария
Фонсека — один из главных кандидатов на пост тренера Ньюкасла
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний португальский специалист Паулу Фонсека наравне с 41-летним англичанином Стивеном Джеррардом является одним из основных кандидатов на пост нового главного тренера «Ньюкасла».

Руководство клуба рассматривает вариант с португальцем на случай, если нынешний главный тренер клуба Стив Брюс будет уволен в ближайшее время.

С 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер». Последним клубом специалиста была римская «Рома», где он работал с 2019 по 2021 годы.

Ранее Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии официально сообщил о покупке 100% акций «Ньюкасла».

Источник — Mirror

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    .Zp0rt..
    .Zp0rt.., 09.10.2021 15:00
    -3
    offshorezeli, 09.10.2021 14:54
    странно, а почему не великий тренер Шева?
    Или физручела Каширу и наркоман Сырна
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 14:54
    +3
    странно, а почему не великий тренер Шева?
    Ссылка
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