Фонсека — один из главных кандидатов на пост тренера Ньюкасла

48-летний португальский специалист Паулу Фонсека наравне с 41-летним англичанином Стивеном Джеррардом является одним из основных кандидатов на пост нового главного тренера «Ньюкасла».

Руководство клуба рассматривает вариант с португальцем на случай, если нынешний главный тренер клуба Стив Брюс будет уволен в ближайшее время.

С 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер». Последним клубом специалиста была римская «Рома», где он работал с 2019 по 2021 годы.

Ранее Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии официально сообщил о покупке 100% акций «Ньюкасла».