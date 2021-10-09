Фонсека — один из главных кандидатов на пост тренера Ньюкасла

48-летний португальский специалист Паулу Фонсека наравне с 41-летним англичанином Стивеном Джеррардом является одним из основных кандидатов на пост нового главного тренера «Ньюкасла».
Руководство клуба рассматривает вариант с португальцем на случай, если нынешний главный тренер клуба Стив Брюс будет уволен в ближайшее время.
С 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер». Последним клубом специалиста была римская «Рома», где он работал с 2019 по 2021 годы.
Ранее Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии официально сообщил о покупке 100% акций «Ньюкасла».
Источник — Mirror
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