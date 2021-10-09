Форвард Реала зимой может перейти в Интер

Чемпионы Италии планируют арендовать Луку Йовича

  • 09.10.2021 14:36
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Форвард Реала зимой может перейти в Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» во время зимнего трансферного планирует избавиться от Алексиса Санчеса и уже ищет чилийскому форварду замену.

Чемпионы Италии обратили свое внимание на форварда «Реала» Луку Йовича. «Интер» планирует взять сербского форварда в аренду.

Агент Йовича Фали Рамадани уже активно работает над осуществлением этой сделки. Стороны вели переговоры еще летом, однако тогда до конкретики дело не дошло.

В нынешнем сезоне Йович принял участие в 6 матчах за «Реал», провел на поле суммарно всего 84 минуты и отличился 1 ассистом. Трансферная стоимость 23-летнего серба оценивается в 20 миллионов евро.

Источник — Football-Italia

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