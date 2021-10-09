Известен срок нового контракта де Пены с Динамо

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена, недавно продливший контракт с клубом, задержится в Украине еще на год. Новое соглашение футболиста с «бело-синими» рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Ранее в интервью уругваец заявил, что не хотел бы распространяться о сроке нового контракта. «Это персональное соглашение. Я счастлив играть за «Динамо», и это все, что имеет значение», — отметил де Пена.

Де Пена перешел в «Динамо» в апреле 2019 года на правах свободного агента, предыдущим его клубом был «Насьональ» из Монтевидео. Ранее футболист играл также за «Мидлсбро» и «Овьедо».

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.