Известен срок нового контракта де Пены с Динамо

Новое соглашение уругвайского вингера с киевским клубом рассчитано до конца декабря 2022 года

  • 09.10.2021 14:07
  • 1468 просмотров
  • 1 комментарий
Известен срок нового контракта де Пены с Динамо
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена, недавно продливший контракт с клубом, задержится в Украине еще на год. Новое соглашение футболиста с «бело-синими» рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Ранее в интервью уругваец заявил, что не хотел бы распространяться о сроке нового контракта. «Это персональное соглашение. Я счастлив играть за «Динамо», и это все, что имеет значение», — отметил де Пена.

Де Пена перешел в «Динамо» в апреле 2019 года на правах свободного агента, предыдущим его клубом был «Насьональ» из Монтевидео. Ранее футболист играл также за «Мидлсбро» и «Овьедо».

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    online
    vitaha33, 09.10.2021 14:51
    +2
    Мало, хоча б на 2 роки треба було підписати
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