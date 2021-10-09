Игорь БЕЛАНОВ: «Петракова всегда считали сильным психологом»

Бывший форвард киевского «Динамо» Игорь Беланов поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина.

«Исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова всегда считали сильным психологом. Надеюсь, что и сегодня он найдет нужные слова, и его подопечные порадуют бойцовскими качествами и стремлением сыграть «через не могу». Это станет важным подспорьем и будет проще доказать свое преимущество в исполнительском мастерстве.

Отсутствие по разным причинам Александра Зинченко и Руслана Малиновского? Ничего страшного, у нас хватает качественных исполнителей в средней зоне, да и у молодежи появится шанс громко заявить о себе», — отметил Беланов.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.