Игорь БЕЛАНОВ: «Петракова всегда считали сильным психологом»

Специалист надеется, что наставник сборной Украины настроит команду на матч с Финляндией

  • 09.10.2021 13:34
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  • 1 комментарий
Игорь БЕЛАНОВ: «Петракова всегда считали сильным психологом»
© УАФ. Александр Петраков

Бывший форвард киевского «Динамо» Игорь Беланов поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина.

«Исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова всегда считали сильным психологом. Надеюсь, что и сегодня он найдет нужные слова, и его подопечные порадуют бойцовскими качествами и стремлением сыграть «через не могу». Это станет важным подспорьем и будет проще доказать свое преимущество в исполнительском мастерстве.

Отсутствие по разным причинам Александра Зинченко и Руслана Малиновского? Ничего страшного, у нас хватает качественных исполнителей в средней зоне, да и у молодежи появится шанс громко заявить о себе», — отметил Беланов.

Матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 09.10.2021 13:44
    -1
    Комментарий адекватного человека, и обладателя Золотого мяча
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