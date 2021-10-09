Финляндия – Украина. Букмекеры не видят очевидного фаворита

В субботу, 9 октября, сборная Финляндии в матче отбора на чемпионат мира-2022 дома примет Украину.



Букмекеры отдают чуть больше шансов команде Александра Петракова. На победу украинцев можно поставить с коэффициентом 2.6, на ничью - 3.05, поражение оценено в 3.1.

Финляндия – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022



Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.1. Основные тоталы – ТБ2.0 – 1.93, ТМ2.0 – 1.93.



Начало матча – в 19:00 по Киеву.