Финляндия – Украина. Букмекеры не видят очевидного фаворита

Шансы команд на победу не очень отличаются

  • 09.10.2021 12:18
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Финляндия – Украина. Букмекеры не видят очевидного фаворита
© УАФ

В субботу, 9 октября, сборная Финляндии в матче отбора на чемпионат мира-2022 дома примет Украину. 
 
Букмекеры отдают чуть больше шансов команде Александра Петракова. На победу украинцев можно поставить с коэффициентом 2.6, на ничью - 3.05, поражение оценено в 3.1.

Финляндия – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
 
Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.1. Основные тоталы – ТБ2.0 – 1.93, ТМ2.0 – 1.93.
 
Начало матча – в 19:00 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

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