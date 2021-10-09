Стефан РЕШКО: «На Украине скажется отсутствие Зинченко и Малиновского»

Бывший защитник киевского «Динамо» Стефан Решко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина.
«В первом матче этих сборных в Киеве финны уже доказали, что являются боеспособным коллективом. На действиях украинцев скажется отсутствие ключевых полузащитников Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Будет сложно, но наши забьют, но и финны не останутся в долгу. Хотя если я ошибусь в своем прогнозе, и подопечные Александра Петракова победят, то буду только рад», — считает Решко, который прогнозирует ничью 1:1.
Матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Источник — zbirna.com
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