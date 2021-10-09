Стефан РЕШКО: «На Украине скажется отсутствие Зинченко и Малиновского»

Специалист считает, что матч с Финляндией завершится ничьей 1:1

  • 09.10.2021 12:23
  • 639 просмотров
  • 6 комментариев
Стефан РЕШКО: «На Украине скажется отсутствие Зинченко и Малиновского»
© УАФ

Бывший защитник киевского «Динамо» Стефан Решко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина.

«В первом матче этих сборных в Киеве финны уже доказали, что являются боеспособным коллективом. На действиях украинцев скажется отсутствие ключевых полузащитников Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Будет сложно, но наши забьют, но и финны не останутся в долгу. Хотя если я ошибусь в своем прогнозе, и подопечные Александра Петракова победят, то буду только рад», — считает Решко, который прогнозирует ничью 1:1.

Матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 09.10.2021 12:56
    -2
    Будет меньше понтов и больше дела. Удачи сборной.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 09.10.2021 12:51
    -2
    малина один из ведущих игроков нашей сборной. это однозначно потеря что он не сыграет
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 12:48
    -2
    Ёкарный Бабай, 09.10.2021 12:43
    Он не решил, потому что его не вызывали 9 выходов на поле, а минут аж 200.
    угу, надо 1000 минут выделить ему, тогда станет понятно лидер ли он сборной.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 09.10.2021 12:43
    -2
    offshorezeli, 09.10.2021 12:41
    была хоть одна игра за сборную когда Буяльский решил?
    Он не решил, потому что его не вызывали 9 выходов на поле, а минут аж 200.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 12:41
    -3
    Alexander Fandeev, 09.10.2021 12:39
    А відсутність Буяльського? Ні?
    была хоть одна игра за сборную когда Буяльский решил?
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    Alexander Fandeev, 09.10.2021 12:39
    0
    А відсутність Буяльського? Ні?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности