ВИДЕО. Судьбоносный гол. 22 года назад Шевченко забил Филимонову

9 октября 1999 года состоялся матч отбора на Евро-2000, в котором сборная России принимала Украину на московском стадионе «Лужники».

Счет в матче открыл полузащитник сборной России Валерий Карпин, который отличился на 75-й минуте. Украинская команда всеми силами старалась отыграться, время неумолимо таяло… Пока на 88-й минуте украинская команда не получила право на штрафной удар на левом фланге. Позиция казалась неопасной, но 23-летнему форварду сборной Украины Андрею Шевченко удалось забить, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера сборной России Александра Филимонова.

Поединок закончился со счетом 1:1. Ни сборная Украины, ни сборная России не вышли в финальную стадию Евро-2020.

«Этот гол очень сильно сломал меня психологически», — признался много лет спустя тогдашний главный тренер сборной России Олег Романцев.

Место, с которого Шевченко забил свой чудо-гол, с тех пор нередко называют «точкой Шевченко».