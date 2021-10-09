ВИДЕО. Судьбоносный гол. 22 года назад Шевченко забил Филимонову

Гол форварда сборной Украины спас «желто-синих» от поражения в поединке с Россией (1:1)

  • 09.10.2021 12:09
  • 149 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Судьбоносный гол. 22 года назад Шевченко забил Филимонову
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

9 октября 1999 года состоялся матч отбора на Евро-2000, в котором сборная России принимала Украину на московском стадионе «Лужники».

Счет в матче открыл полузащитник сборной России Валерий Карпин, который отличился на 75-й минуте. Украинская команда всеми силами старалась отыграться, время неумолимо таяло… Пока на 88-й минуте украинская команда не получила право на штрафной удар на левом фланге. Позиция казалась неопасной, но 23-летнему форварду сборной Украины Андрею Шевченко удалось забить, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера сборной России Александра Филимонова.

Поединок закончился со счетом 1:1. Ни сборная Украины, ни сборная России не вышли в финальную стадию Евро-2020.

«Этот гол очень сильно сломал меня психологически», — признался много лет спустя тогдашний главный тренер сборной России Олег Романцев.

Место, с которого Шевченко забил свой чудо-гол, с тех пор нередко называют «точкой Шевченко».

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Trollface
    online
    Trollface, 09.10.2021 12:18
    0
    Филимонов автор шедевра. По-гандбольному забросил себе. Полный Ганболист
    Ссылка
    didin87
    online
    didin87, 09.10.2021 12:13
    0
    Шева - красава. сколько он забил неворятных голов в своей карьере
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