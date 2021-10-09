ВИДЕО. Судьбоносный гол. 22 года назад Шевченко забил Филимонову

9 октября 1999 года состоялся матч отбора на Евро-2000, в котором сборная России принимала Украину на московском стадионе «Лужники».
Счет в матче открыл полузащитник сборной России Валерий Карпин, который отличился на 75-й минуте. Украинская команда всеми силами старалась отыграться, время неумолимо таяло… Пока на 88-й минуте украинская команда не получила право на штрафной удар на левом фланге. Позиция казалась неопасной, но 23-летнему форварду сборной Украины Андрею Шевченко удалось забить, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера сборной России Александра Филимонова.
Поединок закончился со счетом 1:1. Ни сборная Украины, ни сборная России не вышли в финальную стадию Евро-2020.
«Этот гол очень сильно сломал меня психологически», — признался много лет спустя тогдашний главный тренер сборной России Олег Романцев.
Место, с которого Шевченко забил свой чудо-гол, с тех пор нередко называют «точкой Шевченко».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.