Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Моя совесть абсолютно чиста»

42-летний экс-игрок «Днепра», «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал свой пост, где он рассказал об участии в договорном матче.

«В своем посте я всего лишь рассказал одну незначительную историю из своей футбольной жизни. Я благодарен футбольным богам, что в клубах, в которых я играл, эти вещи, о которых я писал, практически не использовались. Говорю это не потому, что знаю, а потому, что верю. Ведь не хочется верить в то, что, когда ты играл в полную силу, отдавая все, что можешь, на поле, за спиной игрались совсем другие игры…

А моя совесть абсолютно чиста, если вам интересно. Я в своей жизни ни одной игры не купил и, упаси Боже, ни одной игры не продал. За остальных ручаться не могу», — написал Калиниченко.