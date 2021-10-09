Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Моя совесть абсолютно чиста»

Экс-футболист сборной Украины утверждает, что не купил и не продал ни одного матча

  • 09.10.2021 11:49
  • 382 просмотра
  • 2 комментария
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Моя совесть абсолютно чиста»
© Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний экс-игрок «Днепра», «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал свой пост, где он рассказал об участии в договорном матче.

«В своем посте я всего лишь рассказал одну незначительную историю из своей футбольной жизни. Я благодарен футбольным богам, что в клубах, в которых я играл, эти вещи, о которых я писал, практически не использовались. Говорю это не потому, что знаю, а потому, что верю. Ведь не хочется верить в то, что, когда ты играл в полную силу, отдавая все, что можешь, на поле, за спиной игрались совсем другие игры…

А моя совесть абсолютно чиста, если вам интересно. Я в своей жизни ни одной игры не купил и, упаси Боже, ни одной игры не продал. За остальных ручаться не могу», — написал Калиниченко.

Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 12:12
    0
    выйды звидсы розбийнык
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 09.10.2021 12:01
    0
    Чистота - чисто Тайд !
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