Экс-хавбек сборной Украины признался, что участвовал в договорных матчах

Бывший игрок «Днепра» и «Спартака» признался, что принимал участие в договорных поединках

  • 06.10.2021 18:34
  • 5931 просмотр
  • 1 комментарий
Экс-хавбек сборной Украины признался, что участвовал в договорных матчах
© ФК Днепр. Максим Калиниченко

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко в своем Telegram-канале признался, что в начале карьеры принимал участие в договорных матчах.

«Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный», — написал Калиниченко.

Калиниченко рассказал, как один из договорных матчей чуть не сорвался из-за того, что команда не могла забить нужное количество голов, чтобы выиграть.

«Защитник, который меня опекал, мне прямым текстом говорит — беги! И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой опекун в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает».

В общем забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», — написал Калиниченко.

Отметим, что на заре карьеры Калиниченко выступал в «Днепре» и московском «Спартаке».

Источник — Sport.ua

(53 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 06.10.2021 19:06
    +2
    Только два? Ну-ну...или в остальных не брали в долю? Я вот жду недождусь, когда Блохин начнет рассказывать, как его лкчшим бомбардиром СССР делали..
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