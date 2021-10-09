Мирон МАРКЕВИЧ: «Отсутствие Зинченко и Малиновского — не катастрофа»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

«Я не могу утверждать, что отсутствие ключевых полузащитников, Александра Зинченко и Руслана Малиновского, будет иметь катастрофические последствия для сборной Украины в поединке с финнами. Согласен, это серьезные потери, но у нас хватает квалифицированных исполнителей в средней зоне: Николай Шапаренко, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков. Их будет, кому заменить. Я все же остановил бы свой выбор на тактической схеме 4-1-4-1.

При всем уважении к сборной Финляндии, которая с каждым матчем прибавляет, на мой взгляд, уровень подготовки наших ребят все же немножко выше. Вот почему, в первую очередь, очень много будет зависеть от того, кто будет лучше мотивирован, кто будет стремиться прыгнуть выше головы. Я очень надеюсь, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков — хороший психолог и найдет нужные слова, чтобы достучаться до подопечных. Что касается результата матча в Хельсинки, то, уверен, что наши ребята, как минимум, не проиграют, хотя очень хочется, чтобы они вернулись домой с победой», — считает Маркевич.

Матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки в субботу, 9 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.