Элина СВИТОЛИНА: «Считаю, что провела хороший сезон»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что на турнире в Индиан-Уэллсе попытается пробиться на Итоговый турнир WTA:
«Это был тяжелый год. Из больших турниров впереди остался только Итоговый. И да, у меня есть огромная мотивация, чтобы сыграть там. Я безумно рада, что в этом году Итоговый состоится, и я делаю все, что в моих силах, чтобы выйти на этот турнир.
Индиан-Уэллс – мой последний шанс набрать недостающие очки. Я не хочу чересчур нагружать себя в конце года, считаю, что провела хороший сезон, он не будет провальным лишь из-за того, что я не попала на Итоговый турнир».
Сейчас Свитолина идет 12-й в чемпионской гонке, отставая от восьмого места на 389 очков.
Вчера Свитолина стартовала в Индиан-Уэллсе с победы над Терезой Мартинцовой.
Источник — WTA
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А меня настораживает отсутствие больших амбиций. Без них в спорте высших достижений добиться больших побед невозможно.
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