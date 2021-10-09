Элина СВИТОЛИНА: «Считаю, что провела хороший сезон»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что на турнире в Индиан-Уэллсе попытается пробиться на Итоговый турнир WTA:

«Это был тяжелый год. Из больших турниров впереди остался только Итоговый. И да, у меня есть огромная мотивация, чтобы сыграть там. Я безумно рада, что в этом году Итоговый состоится, и я делаю все, что в моих силах, чтобы выйти на этот турнир.

Индиан-Уэллс – мой последний шанс набрать недостающие очки. Я не хочу чересчур нагружать себя в конце года, считаю, что провела хороший сезон, он не будет провальным лишь из-за того, что я не попала на Итоговый турнир».

Сейчас Свитолина идет 12-й в чемпионской гонке, отставая от восьмого места на 389 очков.

Вчера Свитолина стартовала в Индиан-Уэллсе с победы над Терезой Мартинцовой.