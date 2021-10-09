Элина СВИТОЛИНА: «Считаю, что провела хороший сезон»

Украинка еще надеется попасть на Итоговый турнир

  • 09.10.2021 11:17
  • 679 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Считаю, что провела хороший сезон»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что на турнире в Индиан-Уэллсе попытается пробиться на Итоговый турнир WTA:

«Это был тяжелый год. Из больших турниров впереди остался только Итоговый. И да, у меня есть огромная мотивация, чтобы сыграть там. Я безумно рада, что в этом году Итоговый состоится, и я делаю все, что в моих силах, чтобы выйти на этот турнир.

Индиан-Уэллс – мой последний шанс набрать недостающие очки. Я не хочу чересчур нагружать себя в конце года, считаю, что провела хороший сезон, он не будет провальным лишь из-за того, что я не попала на Итоговый турнир». 

Сейчас Свитолина идет 12-й в чемпионской гонке, отставая от восьмого места на 389 очков.

Вчера Свитолина стартовала в Индиан-Уэллсе с победы над Терезой Мартинцовой.

Источник — WTA

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    online
    Vladdal, 09.10.2021 12:22
    0
    Удачный, так удачный - Элине виднее.
    А меня настораживает отсутствие больших амбиций. Без них в спорте высших достижений добиться больших побед невозможно.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 09.10.2021 12:08
    0
    Если не брать в расчет грунт, то сезон и впрямь был на уровне.
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