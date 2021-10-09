Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков? Тренер не должен бросаться в крайности»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от странной и слишком лаконичной пресс-конференции главного тренера сборной Александра Петракова перед матчем с Финляндией:

«Это была самая странная пресс-конференция, которую я когда-либо видел. По-моему, тренер должен оставаться самим собой всегда, а не бросаться в крайности. Ну нельзя так отвечать на вопросы».