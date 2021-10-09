Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков? Тренер не должен бросаться в крайности»

Экс-игрок сборной Украины – о странной пресс-конференции Александра Петракова

  • 09.10.2021 11:01
  • 1048 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков? Тренер не должен бросаться в крайности»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от странной и слишком лаконичной пресс-конференции главного тренера сборной Александра Петракова перед матчем с Финляндией:

«Это была самая странная пресс-конференция, которую я когда-либо видел. По-моему, тренер должен оставаться самим собой всегда, а не бросаться в крайности. Ну нельзя так отвечать на вопросы».

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
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    Hedgehog.Serge
    Hedgehog.Serge, 09.10.2021 12:25 (изменен)
    0
    Кому должен? Ответил же? Ответил.
    Да, уж очень лаконично, не развёрнуто.
    А крайности - это когда после долгого наигрывания схемы 4-3-3 играть 5-4-1 со всеми подряд (у предыдущего тренера).
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.10.2021 11:52
    +1
    offshorezeli, 09.10.2021 11:05
    а Левченко должен быть в каждой бочке затычка?
    он оной и есть
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.10.2021 11:52
    +1
    а не пошел бы Левченко нах.. в свои Нидерланды советы давать.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 11:05
    +5
    а Левченко должен быть в каждой бочке затычка?
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 09.10.2021 11:04
    +3
    Чудаки, задававшие вопросы на финском и английском наверное немного прихерели Ну такой вот он какой есть, что теперь, четвертовать его? Поглядим-посмотрим, чего в игре предложит, глядишь всем понравится.
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