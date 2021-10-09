Петраков отцепил одного. Заявка Украины на матч с Финляндией

Стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится сегодня, 9 октября в Хельсинки. В нее вошли 23 игрока – наставник сборной Украины Александр Петраков отцепил только полузащитника Александра Пихаленка, который был вызван в сборную впервые.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев

Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.

Матч Финляндия – Украина начнется в 19:00 по Киеву.