Петраков отцепил одного. Заявка Украины на матч с Финляндией

В итоговую заявку не попал Александр Пихаленок

  • 09.10.2021 10:40
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  • 1 комментарий
Петраков отцепил одного. Заявка Украины на матч с Финляндией
© УАФ. Александр Петраков

Стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится сегодня, 9 октября в Хельсинки. В нее вошли 23 игрока – наставник сборной Украины Александр Петраков отцепил только полузащитника Александра Пихаленка, который был вызван в сборную впервые.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев

Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.

Матч Финляндия – Украина начнется в 19:00 по Киеву.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 10:45 (изменен)
    +1
    за Пихалёнка не ныли хейтеры. ты не того отцепил, надо было Булецу, тут он больше всех мешает всем жить. опять Петраков лажанул.
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