Петраков отцепил одного. Заявка Украины на матч с Финляндией

Стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится сегодня, 9 октября в Хельсинки. В нее вошли 23 игрока – наставник сборной Украины Александр Петраков отцепил только полузащитника Александра Пихаленка, который был вызван в сборную впервые.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев
Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.
Матч Финляндия – Украина начнется в 19:00 по Киеву.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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