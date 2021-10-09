Робин ЛОД: «Украина – сильная команда, которую сложно обыграть»

Хавбек сборной Финляндии – о матче против Украины

  • 09.10.2021 09:47
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Робин ЛОД: «Украина – сильная команда, которую сложно обыграть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Лод

Полузащитник сборной Финляндии Робин Лод поделился ожиданиями от матча отбора на чемпионат мира-2022 против Украины:

«Украина – сильная команда, которую сложно обыграть. У них есть хорошие футболисты, которые могут решать ход матча. Они хорошо играют как команда. Мы должны провести на 100% успешный матч, чтобы победить».

Матч Финляндия – Украина пройдет сегодня, 9 октября в Хельсинки. Начало – в 19:00 по Киеву.

Источник — Футбольная ассоциация Финляндии

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