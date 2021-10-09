Робин ЛОД: «Украина – сильная команда, которую сложно обыграть»

Полузащитник сборной Финляндии Робин Лод поделился ожиданиями от матча отбора на чемпионат мира-2022 против Украины:

«Украина – сильная команда, которую сложно обыграть. У них есть хорошие футболисты, которые могут решать ход матча. Они хорошо играют как команда. Мы должны провести на 100% успешный матч, чтобы победить».

Матч Финляндия – Украина пройдет сегодня, 9 октября в Хельсинки. Начало – в 19:00 по Киеву.