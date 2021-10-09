Первая лига. Вторая потеря Металлиста, Пейшото возглавил список бомбардиров

Очень много ничьих

  • 09.10.2021 09:40
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  • 1 комментарий
Первая лига. Вторая потеря Металлиста, Пейшото возглавил список бомбардиров
© metalist.ua

5-7 октября состоялись матчи 12-го тура Первой лиги Украины. Тур получился не совсем голевым. Только в двух матчах из семи было забито больше двух мячей. И, кстати, в этом туре не было показано ни одной красной карточки. Также в плане реализации пенальти был стопроцентный показатель, а именно два из двух.

Предлагаем вашему вниманию обзор этих поединков.

«Олимпик» выиграл у «Краматорска» со счетом 3:1. Все голы в этом поединке были забиты во второй половине встречи. Дублем за донецкую команду отличился Роман Яловенко. Кстати «Олимпик» побеждает уже в третьем матче кряду и уже идет на 5-м месте. «Краматорск» занимает 12-ю позицию.

«Кремень» и «Прикарпатье» расписали мировую 1:1. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы Первой лиги.

«Кривбасс» на своем поле выиграл у «Волыни» со счетом 2:1. Криворожская команда, благодаря точным ударам Щедрого и Гонсалвеша, выиграла первый тайм. Лучане во втором тайме ответили голом Кобзаря. К слову, в этой встрече было показано больше всего желтых карточек в туре, а именно восемь. «Кривбасс» с 24 очками идет вторым. «Волынь» с 13 баллами – десятая.

«Нива» в Тернополе играла с «Оболонью». «Пивоварам» удалось победить с минимальным перевесом 1:0 благодаря голу с пенальти в исполнении Олега Слободяна. Киевская команда с 21 очком уверенно занимает четвертое место в Первой лиге. «Нива» с 15 баллами восьмая.

Все три матча, которые состоялись 7 октября, завершились ничейными исходами.

«Горняк-Спорт» стал второй командой после «Полесья», которой удалось в этом сезоне отобрать очки у «Металлиста». Команда из Горишних Плавней выиграла первый тайм благодаря голу Твердохлеба. Во второй половине поединка уже на 72-й минуте Пейшото сравнял счет. Кстати, бразилец после этого точного удара с 9 голами вышел на первое место в бомбардирской гонке. Встреча завершилась вничью 1:1. Харьковчане с 32 очками продолжают лидировать в Первой лиге. «Горняк-Спорт» с 12 очками – тринадцатый.

Третий тур кряду не уступает «Ужгород». На этот раз закарпатцы взяли очки в поединке против «Агробизнеса». Команда из Волочиска вела в счете после гола Семенца. Но на 84-й минуте Ряшко вернул статусу поединка паритет. Встреча завершилась вничью 1:1. «Агробизнес» с 8 очками занимает 15-е место, «Ужгород» с 6 баллами идет 16-м.

Матч «Подолье» - «Альянс» завершился нулевой ничьей. Хмельницкая команда с 14 баллами идет девятой. Представитель Сумской области теперь с 23 очками третий.

Также добавим, что матч «Полесье» - «ВПК-Агро» перенесен в связи со вспышкой коронавируса в житомирской команде.

Первая лига. 12-й тур

5 октября

«Олимпик» - «Краматорск» - 3:1

Голы: Яловенко, 50, 84, Ходаковский, 90+3 – Витенчук, 57 (с пенальти).

6 октября

«Кремень» - «Прикарпатье» - 1:1

Голы: Мурашов, 67 – Воробчак, 31.

«Кривбасс» - «Волынь» - 2:1

Голы: Щедрый, 25, Гонсалвеш, 45 – Кобзарь, 61.

«Нива» - «Оболонь» - 0:1

Гол: Слободян, 56 (с пенальти).

7 октября

«Горняк-Спорт» - «Металлист» - 1:1

Голы: Твердохлеб, 35 – Пейшото, 72.

«Агробизнес» - «Ужгород» - 1:1

Голы: Семенец, 43 – Ряшко, 84.

«Прикарпатье» - «Альянс» - 0:0

«Полесье» - «ВПК-Агро» - перенесен

 

Дмитрий Котков, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 10:08
    0
    Пейшото у збирну
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