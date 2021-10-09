Месси рассказал, кому бы отдал Золотой мяч

Форвард ПСЖ Лионель Месси рассказал о том, кому бы отдал Золотой мяч в 2021 году:
«У нас в команде есть два игрока, за которых я бы с лёгкостью проголосовал. Это Мбаппе и Неймар. А ещё Левандовски. Он провёл потрясающий год. Также великолепен был Бензема».
Вчера, 8 октября был объявлен список претендентов на Золотой мяч.
Источник — France Football
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