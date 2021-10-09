8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Эстония обыграла Беларусь (2:0).

Во время игры в Таллинне болельщики повесили флаги Украины и белорусской оппозиции (бело-красно-белый).

ФОТО. В Таллинне на матче Беларуси повесили флаги Украины и белорусской оппозиции