8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Эстония обыграла Беларусь (2:0).
Во время игры в Таллинне болельщики повесили флаги Украины и белорусской оппозиции (бело-красно-белый).
ФОТО. В Таллинне на матче Беларуси повесили флаги Украины и белорусской оппозиции
🤍❤️🤍 🤝 💙💛 БЧБ-флаг (который, судя по всему, попросили снять) и украинский флаг на трибунах во время матча Эстонии со сборной Беларуси.— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) October 8, 2021
Счет 1:0 в пользу эстонцев 🤷 pic.twitter.com/C4XVkkDybm
Источник — Трибуна Беларусь
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