8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Эстония обыграла Беларусь (2:0).
Голы забили Эрик Сорга (58 мин) и Сергей Зенев (90+3 мин), ранее игравший за львовские «Карпаты» (2008–2014).
Эстония – Беларусь – 2:0. Зенев забил за хозяев. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Зенев (Эстония).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Сорга (Эстония).
Источник — Sport.ua
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