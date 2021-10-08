Группа E. Чехия разошлась миром с Уэльсом, фиаско Беларуси в Таллинне

8 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе E Чехия разошлась миром с Уэльсом (2:2). Сборная Беларуси потерпела фиаско в Таллинне от команды Эстонии (0:2).
Бельгия уверенно лидирует в этой группе, набрав 16 очков из 18.
Квалификация ЧМ-2022
Группа E, 7-й тур
Чехия – Уэльс – 2:2
Голы: Пешек, 38, Уорд, 49 (автогол) – Рэмзи, 36, Джеймс, 69.
Эстония – Беларусь – 2:0
Голы: Сорга, 58, Зенев, 90+3.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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