Группа E. Чехия разошлась миром с Уэльсом, фиаско Беларуси в Таллинне

8 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022

  • 08.10.2021 23:49
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Группа E. Чехия разошлась миром с Уэльсом, фиаско Беларуси в Таллинне
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе E Чехия разошлась миром с Уэльсом (2:2). Сборная Беларуси потерпела фиаско в Таллинне от команды Эстонии (0:2). 

Бельгия уверенно лидирует в этой группе, набрав 16 очков из 18.

Квалификация ЧМ-2022

Группа E, 7-й тур

Чехия  Уэльс  2:2

Голы: Пешек, 38, Уорд, 49 (автогол) – Рэмзи, 36, Джеймс, 69.

Эстония  Беларусь – 2:0

Голы: Сорга, 58, Зенев, 90+3.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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