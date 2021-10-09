8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Исландия и Армения сыграли вничью (2:2).
Голы: Йоханнессон, 77 – Оганесян, 35. Всю игру у Армении провел Генрих Мхитарян, экс-игрок «Шахтера».
Исландия – Армения – 1:1. Мхитарян чуть не выиграл. Видео голов и обзор
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Камо Оганесян (Армения).
Источник — Sport.ua
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