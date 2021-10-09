8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Чехия и Уэльс сыграли вничью (2:2).
Голы: Пешек, 38, Уорд, 49 (автогол) – Рэмзи, 36, Джеймс, 69.
Чехия – Уэльс – 2:2. Результативная ничья. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Рэмзи, 36 мин.
ГОЛ! 1:1. Пешек, 38 мин.
ГОЛ! 2:1. Уорд, 49 мин (автогол)
ГОЛ! 2:2. Джеймс, 69 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
|49'
|ГОЛ ! Автогол забил Аарон Рамзи (Чехия).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пешек (Чехия).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Уэльс).
Источник — Sport.ua
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