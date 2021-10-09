8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Нидерланды выиграли у Латвии (1:0).
Единственный гол забил Дэви Классен на 19-й минуте.
Латвия – Нидерланды – 0:1. Классен принес победу. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Дэви Классен, 19 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Нидерланды).
Источник — Sport.ua
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